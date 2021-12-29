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Белорусские сигареты везли в Латвию под видом угля

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  • 29.12.2021, 20:06
  • 4,118
Белорусские сигареты везли в Латвию под видом угля

Фотофакт.

Сотрудники латвийской таможни пресекли ввоз в страну контрабандной партии белорусских сигарет. Их обнаружили в грузовом автомобиле в пункте пропуска Патерниеки на белорусско-латвийской границе.

Согласно документам, грузовик должен был перевозить древесный уголь, но при сканировании таможенники посчитали груз подозрительным. При осмотре в грузовике нашли 1803 пачки сигарет разных марок с белорусскими акцизными марками. Стоимость сигарет оценивается в около 6 тысяч евро. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает таможня Латвии.

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