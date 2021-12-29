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В Минске задержали замдиректора одной из гимназий

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  • 29.12.2021, 20:10
  • 11,886
В Минске задержали замдиректора одной из гимназий
Гимназия № 42

Женщину задержали за то, что она была возмущена несправедливым применением силы к протестующим.

Появилась информация о задержании заместителя директора столичной гимназии № 42 Светланы Хромовой.

Женщина рассказала, что во время президентских выборов в 2020 году являлась заместителем председателя избирательной комиссии, которая располагалась на территории гимназии. Там находился участок для голосования № 35.

По словам женщины, она была возмущена несправедливым применением силы со стороны милиции, поэтому выходила на марши не менее пяти раз.

Также была задержана и дочь Светланы Хромовой.

Утверждается, что в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

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