Инфляция в России побила многолетний рекорд 1 29.12.2021, 20:12

2,176

Речь идет о максимуме за шесть лет.

Инфляция в России с начала года к 27 декабря достигла 8,26 процента, свидетельствуют данные Росстата. В 2021 году, по предварительным данным, инфляция составила 8,39 процента. Рост цен побил многолетний рекорд, речь идет о максимуме за период с 2015 года.

С 21 по 27 декабря инфляция составила 0,26 процента. Из продуктов за неделю больше всего подорожали гречка, колбасы, куриные яйца, сливочное масло и мука. Из непродовольственных товаров цены выросли на зубную пасту, спички, зубные щетки. На 0,1 процента подорожал бензин, дизельное топливо стало стоить больше на 0,2 процента.

Среди товаров, больше всего подорожавших к 27 декабря с конца декабря 2020 года, — курица (плюс 26,78 процента), свинина (плюс 15,73 процента), говядина (14,93 процента), баранина (13,87 процента).

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что уровень инфляции в стране в конце года составит чуть больше восьми процентов. «Это много, это больше нашей цели в четыре процента», — подчеркнула глава регулятора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».