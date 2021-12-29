Лукашенко пожаловался Путину, что его «душат пакетами» 23 29.12.2021, 20:27

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Белорусский диктатор заискивал перед главой Кремля.

Узурпатор Лукашенко поблагодарил лично Владимира Путина за поддержку режима в трудное санкционное время. Об этом он заявил на официальной части встречи с российским лидером в Санкт-Петербурге, передает БелТА.

«Естественно, вы знаете ситуацию в Беларуси. Я вам очень благодарен, вам лично прежде всего, за то, что вы сделали для Беларуси. И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба - вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить. Пять пакетов ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете. Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции», - подчеркнул белорусский диктатор.

Путин и Лукашенко говорили почти три часа. Из того, что подавалось в прессу — много взаимных комплиментов, но о действительно серьезных договоренностях речи не ведется.

Белорусский диктатор и глава Кремля договорились о кооперации в авиастроении и подтвердили намерения провести в 2022 году очередные совместные военные учения на территории Беларуси. Срок их проведения-примерно февраль-март 2022 года.

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