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Уволен директор Глубокского мясокомбината

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  • 29.12.2021, 20:36
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Уволен директор Глубокского мясокомбината

В городе считают, что увольнение — политическое.

С сайта Глубокского мясокомбината исчезла фамилия директора Николая Шабуни.

В городе считают, что увольнение — политическое, и не первое такое на этом предприятии.

Но так ли это — точно неизвестно. В беседе с журналистами «Нашай Нівы» Шабуня дал противоречивые ответы на вопрос о политической причине увольнения.

Сначала сказал, что заявление он написал сам, но, при этом, ждет нового предложения работы.

Глубокский мясокомбинат одно из центральных производств депрессивного региона на севере Беларуси. Основной проблемой завода является низкая продуктивность сырьевых зон и конкуренция за ресурсы с частниками и другими заводами.

В 2020-м году завод возглавлял Валерий Лаппо, который ушел на должность гендиректора Глубокского молочноконсервного комбината.

Шабуня пробыл директором совсем недолго.

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