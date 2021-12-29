Газ в Европе рекордно подешевел 2 29.12.2021, 20:48

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Цены на газ упали до трехнедельного минимума на фоне увеличения поставок из США.

Стоимость фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE обрушилась до трехнедельного минимума на фоне поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Цены контрактов с поставкой на нидерландский хаб TTF падали на 12 процентов (до 1156,9 доллара за тысячу кубометров), достигнув минимума с 7 декабря, свидетельствуют данные биржи. Тем не менее цены все еще впятеро выше средних за последние 5 лет.

По состоянию на 19:34 по минскому времени газ подешевел еще сильнее, до 1145,06 доллара за тысячу кубометров. Европейские цены на газ падают шестой день подряд (самое продолжительное снижение за год) из-за комплекса благоприятных для региона факторов. США существенно увеличили поставки СПГ в Европу — сейчас туда направляется целая флотилия танкеров, некоторые из них ранее направлялись в Азию, а затем сменили курс. По данным National Grid, потоки с терминалов Isle of Grain и Milford Haven в Великобритании с 24 декабря выросли более чем на 20 процентов. Ожидается, что в ближайшие выходные поток грузов из США в европейские порты вырастет на треть.

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