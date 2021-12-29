Журналист «Коммерсанта» потроллил грустных лукашистов 13 29.12.2021, 20:55

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Андрей Колесников показал причастную к убийству Романа Бондаренко Эйсмонт, личного врача Лукашенко и шпица.

Во вторник в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. После рабочей встречи политики сменили обстановку и отправились на хоккей в комплекс «Стрельна Арена», чтобы сыграть матч вместе с другими политиками.

За Лукашенко с вип-зоны наблюдала его группа поддержки. Лукашисты попали на фото журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова. На заднем ряду разместились политики и репортеры диктатора, а спереди — белый шпиц Лукашенко Умка. Он примостился рядом с пресс-секретарем Лукашенко, причастной к убийству Романа Бондаренко Натальей Эйсмонт и внимательно смотрел на то, как его хозяин управляется с клюшкой. С другой стороны от шпица за игрой наблюдала личный врач Лукашенко Светлана Коношенко, а с краю присела начальница службы протокола Дарья Шманай.

«Почему на матче все грустные, кроме Андрея?» — спросили в комментариях к посту. — «Это белорусская делегация», — ответил Андрей Колесников.

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