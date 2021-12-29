12 тонн контрабандной белорусской водки задержали в Литве

12 тонн контрабандной белорусской водки задержали в Литве6
- 29.12.2021, 21:04
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Фотофакт.
Литовские таможенники 27 декабря обнаружили в Вильнюсе склад, на котором незаконно хранилось 12 тонн белорусской водки "Мара", сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители задержали двух граждан Литвы — покупателя и продавца. Покупатель успел уже загрузить в свой "бусик" 600 бутылок водки.
Контрабандную партию изъяли. Ее стоимость оценивается в 150 тысяч евро. Продавец задержан на два дня, а покупателя после допроса отпустили.