12 тонн контрабандной белорусской водки задержали в Литве 6 29.12.2021, 21:04

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Фотофакт.

Литовские таможенники 27 декабря обнаружили в Вильнюсе склад, на котором незаконно хранилось 12 тонн белорусской водки "Мара", сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители задержали двух граждан Литвы — покупателя и продавца. Покупатель успел уже загрузить в свой "бусик" 600 бутылок водки.

Контрабандную партию изъяли. Ее стоимость оценивается в 150 тысяч евро. Продавец задержан на два дня, а покупателя после допроса отпустили.

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