Для изучения Луны предложили послать летающую тарелку 29.12.2021, 21:13

Инженеры разработали летающий луноход, работающий с помощью электрического поля.

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) предложили изучать Луну с помощью левитирующей над ее поверхностью тарелки. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые разработали луноход в виде диска, который не имеет колес. Посланная на Луну машина будет подниматься над поверхностью благодаря силе электрического отталкивания, которая возникает из-за прямого воздействия Солнца на естественный спутник Земли. В условиях отсутствия атмосферы лунный грунт приобретает положительный заряд.

Инженеры MIT объяснили, что луноход имеет обшивку из майлара — созданной на основе синтетического полиэфирного волокна пленки. Майлар сохраняет положительный заряд при контакте с солнечными лучами. При этом в нижней части летательного аппарата располагаются сопла, которые выпускают отрицательно и положительно заряженные ионы. Благодаря этому создается баланс — луноход будет левитировать.

Ученые отметили, что новый луноход не имеет колес, то есть вероятность его поломки крайне мала. Специалисты MIT успешно протестировали свой метод на примере прототипа весом около 60 граммов, заставив аппарат левитировать над поверхностью.

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