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Белый дом раскрыл подробности о новых переговорах Путина и Байдена

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  • 29.12.2021, 21:30
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Белый дом раскрыл подробности о новых переговорах Путина и Байдена

Путин и Байден поговорят по телефону 30 декабря.

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 30 декабря, «чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры». Об этом CNN рассказала пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Разговор между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом состоится по просьбе первого, США испытывают озабоченности из-за присутствия российских сил близ Украины, президенты могут обсудить и ядерную программу Ирана, сообщил Reuters со ссылкой на чиновника в администрации Байдена.

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