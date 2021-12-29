Белый дом раскрыл подробности о новых переговорах Путина и Байдена 1 29.12.2021, 21:30

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Путин и Байден поговорят по телефону 30 декабря.

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 30 декабря, «чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры». Об этом CNN рассказала пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Разговор между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом состоится по просьбе первого, США испытывают озабоченности из-за присутствия российских сил близ Украины, президенты могут обсудить и ядерную программу Ирана, сообщил Reuters со ссылкой на чиновника в администрации Байдена.

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