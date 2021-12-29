20-летний политзаключенный Артем Боярский сильно болеет в тюрьме 6 29.12.2021, 21:47

4,702

Артем Боярский

У парня отказались брать анализ на коронавирус.

Политзаключенный Артем Боярский сильно болеет в тюрьме, но ему отказываются делать тест на коронавирус. Врач назначил ему постельный режим, передает «Белсат».

У Артема ломит тело, болит голова, вторые сутки держится температура, он не чувствует запахов. Но диагноз «коронавирус» ему не ставят, как и отказались брать у парня анализ на коронавирус. Тюремный врач назначил Артему постельный режим, но, несмотря на это, парня в таком состоянии хотят этапировать из Володарки. Возможно в колонию либо в Жодино.

Гродненца Артема Боярского 9 декабря осудили на 5 лет колонии усиленного режима. Судья Елена Шилько назвала парня виновным в создании «экстремистского формирования» (якобы он администрировал Telegram-канал и чат «Моя страна Беларусь») и в участии «в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Суд был закрытым.

На этот приговор была подана жалоба. Артем еще ждет результатов и пока остается в СИЗО №1 на Володарского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».