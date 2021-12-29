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Эксперт: Грызлова сразу же окружат всякими шпаковскими, дзермантами, петровскими

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  • 29.12.2021, 22:00
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Эксперт: Грызлова сразу же окружат всякими шпаковскими, дзермантами, петровскими
БОРИС ГРЫЗЛОВ

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ остерегает Грызлова от лукашенковских пропагандистов.

Об этом 28 декабря заявил корреспонденту Regnum член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Безусловно, очень хорошо, что такой политик-тяжеловес сменит Евгения Лукьянова на посту посла России в Беларуси. Но на кого будет опираться это политик, даже при том, что он близок к Путину? Опираться ему не на кого», — заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что политическое поле в Беларуси давно «зачищено и стерилизовано». «В Беларуси ни один политик, способный вести переговоры с Россией, не остается на своем посту», — отметил Безпалько.

«Опираться по этой причине Грызлову будет совершенно не на кого. Его, конечно, сразу же окружат всякими шпаковскими, дзермантами, петровскими (пропагандисты режима Лукашенко — прим.) и им подобными», — уверен эксперт.

Напомним, что глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов сменит действующего посла Евгения Лукьянова.

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