Раскрыт секрет помпона на зимних шапках 6 29.12.2021, 22:05

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Помпоны на головных уборах впервые появились в эпоху викингов.

Журналисты раскрыли секрет расположения одного и того же шарообразного украшения на зимних шапках. Материал на эту тему появился на сайте The Sun.

Редакторы издания объяснили, что на протяжении столетий помпоны на головных уборах использовались не только в декоративных целях, но и выполняли ряд других функций. Появление упомянутой детали из ниток относят к эпохе викингов. Известно, что впервые ученые обнаружили статую бога викингов Фрейра в шлеме с помпоном в 1904 году в Швеции.

Кроме того, наличие шарообразного декора на одежде в ряде европейских стран свидетельствовало о социальном статусе человека в обществе. Например, священники в Древнем Риме носили кепку под названием биретта с помпоном, цвет которого варьировался в зависимости от выполняемой им работы.

В то же время в Шотландии шлемы с таким декором, как правило, были элементом военной формы. Отмечается, что с помощью помпонов солдаты определяли полк, к которому принадлежит другой боец. При этом моряки надевали шляпы с шарами из ниток, чтобы не ударяться головой в частях корабля с низкими потолками.

В заключение авторы текста подчеркнули, что широкую популярность помпоны обрели в 1930-е годы во время Великой депрессии. По информации издания, в тот момент они являлись дешевым стильным дополнением к любому наряду.

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