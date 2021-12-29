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На трассе М10 в Гомельской области столкнулись три авто

  • 29.12.2021, 22:18
На трассе М10 в Гомельской области столкнулись три авто

Пострадали два человека.

Два человека получили травмы при столкновении трех автомобилей в Гомельской области, сообщили в ГАИ.

Происшествие случилось вечером 28 декабря. Установлено, что 60-летний водитель Renault двигался по трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. На 24-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota, после чего протаранил ехавшую за ней Mazda.

В результате ДТП 30-летний водитель Toyota, в также его 36-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализированы.

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