В Британии после Рождества рекорд новых COVID-случаев 29.12.2021, 22:49

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Более 183 тысяч.

В Великобритании подтвердили 183 037 новых случаев коронавируса. Это самое большое число с начала пандемии.

Об этом сообщает Sky News.

Обновленное количество новых случаев включает в себя данные за пять дней по заболеваемости из Северной Ирландии - 22 972 случая - в связи с задержкой в отчетности на Рождество.

Из более 183 тысяч случаев - 138 287 были зарегистрированы в Англии (вчера было 117 093), 15 849 - в Шотландии (вчера было 9 360) и 5 929 - в Уэльсе (вчера было 12 378).

Впервые с 24 декабря все четыре страны Великобритании опубликовали ежедневные цифры заболеваемости коронавирусом.

Рост числа случаев заболевания, вызванный штаммом "Омикрон", также совпадает с увеличением числа пациентов в больницах, у которых были взяты положительные анализы на коронавирус.

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