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Андрей Колесников: Лукашенко на разминке хватило минуты на три

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  • 29.12.2021, 23:20
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Андрей Колесников: Лукашенко на разминке хватило минуты на три

Белорусский диктатор передвигается сильно прихрамывая.

Российский журналист Андрей Колесников поделился своими наблюдениями за пациентом Лукашенко.

– Вышел за «белых» и Лукашенко (в этом у меня лично были накануне сомнения: я же видел, как тяжело он поднимался на крыльцо президентской библиотеки перед саммитом СНГ и шел ко входу, сильно прихрамывая).

Впрочем, Лукашенко на разминке хватило минуты на три, и потом он долго сидел, развалившись и раскинув руки, на скамейке запасных. В какой-то момент к нему подъехал Вячеслав Фетисов, чему Александр Лукашенко сильно обрадовался. Говорили они гораздо дольше, чем Александр Лукашенко разминался, - написал Колесников в газете «Коммерсантъ».

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