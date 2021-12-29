Андрей Колесников: Лукашенко на разминке хватило минуты на три

Андрей Колесников: Лукашенко на разминке хватило минуты на три6
- 29.12.2021, 23:20
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Белорусский диктатор передвигается сильно прихрамывая.
Российский журналист Андрей Колесников поделился своими наблюдениями за пациентом Лукашенко.
– Вышел за «белых» и Лукашенко (в этом у меня лично были накануне сомнения: я же видел, как тяжело он поднимался на крыльцо президентской библиотеки перед саммитом СНГ и шел ко входу, сильно прихрамывая).
Впрочем, Лукашенко на разминке хватило минуты на три, и потом он долго сидел, развалившись и раскинув руки, на скамейке запасных. В какой-то момент к нему подъехал Вячеслав Фетисов, чему Александр Лукашенко сильно обрадовался. Говорили они гораздо дольше, чем Александр Лукашенко разминался, - написал Колесников в газете «Коммерсантъ».