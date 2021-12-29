Видеофакт: Японские школьники забили уникальный гол
- 29.12.2021, 23:17
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Футболисты устроили хоровод в штрафной.
В матче чемпионата Японии среди школьников между клубами Токогауэн и Нишихара был забит удивительный гол, пишет «Новое время».
Во втором тайме при счете 0:0 футболисты Токогауэна перед подачей штрафного взялись за руки и закружились в хороводе, после чего разбежались в разные стороны, чем ввели в заблуждение соперников.
Один из игроков хозяев откликнулся на навес и головой забил единственный гол в матче:
«Рад, что забил гол в ситуации, которую мы неоднократно репетировали», — сказал после матча автор победного гола.
Не исключено, что эту идею японские школьники подсмотрели в популярном американском комедийном сериале Тед Лассо, в котором игроки выдуманного клуба Ричмонд забили похожий гол.
Ted Lasso in real lifepic.twitter.com/DkSisBGiH4— Troll Football (@TrollFootball) December 29, 2021