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Видеофакт: Японские школьники забили уникальный гол

  • 29.12.2021, 23:17
  • 2,226
Видеофакт: Японские школьники забили уникальный гол

Футболисты устроили хоровод в штрафной.

В матче чемпионата Японии среди школьников между клубами Токогауэн и Нишихара был забит удивительный гол, пишет «Новое время».

Во втором тайме при счете 0:0 футболисты Токогауэна перед подачей штрафного взялись за руки и закружились в хороводе, после чего разбежались в разные стороны, чем ввели в заблуждение соперников.

Один из игроков хозяев откликнулся на навес и головой забил единственный гол в матче:

«Рад, что забил гол в ситуации, которую мы неоднократно репетировали», — сказал после матча автор победного гола.

Не исключено, что эту идею японские школьники подсмотрели в популярном американском комедийном сериале Тед Лассо, в котором игроки выдуманного клуба Ричмонд забили похожий гол.

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