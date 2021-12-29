Как минские гипермаркеты будут работать 30 и 31 декабря 29.12.2021, 23:24

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Расписание.

Накануне Нового года некоторые крупные гипермаркеты столицы будут работать дольше обычного, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Гипермаркеты сети Green 30 декабря будут работать до полуночи. Крупные магазины сети "Евроторг" вводят такое же рабочее время 29 и 30 декабря. А гипермаркет "Гиппо" на улице Горецкого 30 декабря будет работать вплоть до часа ночи.

1 января в привычном режиме будут работать продовольственные магазины.

Универмаги Минска 31 декабря будут работать, как обычно, до 21:00. На следующий день, 1 января, у них будет выходной.

7 января ЦУМ будет работать с 9:00 до 21:00, а другие универмаги — с 10:00 до 20:00.

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