Смешко: Без безопасности Украины не существует безопасности Европы 1 Игорь Смешко

29.12.2021, 23:26

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Игорь Смешко

Фото: УНИАН

Лучший вариант – это присоединение НАТО к Будапештскому меморандуму.

Без безопасности Украины не существует безопасности Европы.

Понимая высокую ответственность за сохранение мира в Европе и мире и безопасность собственного народа, на фоне отказа в настоящее время стран НАТО принять Украину в свой состав и гарантировать ей защиту в соответствии со ст. 5 Устава НАТО, украинская власть должна сама взять на себя инициативу проведения соответствующих консультаций и дипломатического реагирования на предложения Москвы по поводу новых международных договоренностей между США и Россией о гарантировании невступления Украины в НАТО.

Отправной точкой дипломатической позиции Украины должно быть напоминание России о том, что необходимость новых международных договоренностей базируется на практике выполнения старых. Если старые международные договоренности не обязательны для выполнения одной из сторон подписантов – как можно доверять новым? Ведь уже существующие нарушения со стороны России Хельсинкских соглашений 1975 года, одним из принципов которых является то, что территориальная целостность страны и право суверенного государства решать собственное сотрудничество с другими странами или альянсами не являются предметом дискуссий со стороны других стран, уже стали фактом истории.

Исходя из факта нарушения Россией в 2014 году территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Украины, аннексии Крыма и оккупации части востока Украины, что является нарушением ею таких международных договоров, как Будапештский меморандум 1994 года и Договор о дружбе и сотрудничестве двух стран от 1997 года, Украина теоретически могла бы быть готова к новым переговорам по поднятому Москвой вопросу, но только в пакетном его обсуждении и при обмене возможных новых гарантий, которые требует Москва, на практическое решение следующих связанных с этим вопросов:

1. Деоккупация Россией всей захваченной ею с 2014 года территории Украины, включая Крым, и передача всех временно подконтрольных ей территорий Украины под суверенный государственный контроль Украины в соответствии с ее международно признанными границами.

2. Дополнение Будапештского меморандума 1994 года дополнительным соглашением со стороны ядерных государств – его подписантов, где должны быть детально определены процедура и механизм реализации мер по будущей защите территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины. Такие дополнения должны содержать юридически обязывающие гарантии предоставления Украине, если она станет жертвой новой агрессии, всех возможных элементов поддержки: дипломатической, информационной, экономической и военной.

Это связано с тем, что текст действующего варианта этого международного договора не сработал, начиная с захвата Россией в 2014 году. Что привело не только к тяжелым последствиям для Украины, но и к фактическому разрушению всей системы международных договоренностей в сфере ядерного разоружения, установленной Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Дополнительным гарантом безопасности возможного нейтрального статуса Украины в обмен на ее обязательство не вступать в НАТО должен стать именно НАТО. Лучшим вариантом является присоединение НАТО к Будапештскому меморандуму – как нового его коллективного подписанта и гаранта предоставления Украине всей возможной поддержки, если она станет жертвой агрессии или жертвой применения любого давления – экономического, политико-дипломатического, информационного или военного.

Именно с НАТО Украина в 1997 году подписала Хартию об особом партнерстве, в которой Альянс "приветствует и поддерживает тот факт, что Украина получила гарантии безопасности всех пяти ядерных государств – участников Договора о нераспространении ядерного оружия как безъядерное государство – участник ДНЯО, и напоминает об обязательствах, взятых США, Великобританией вместе с Россией, а также Францией в одностороннем порядке, которые в 1994 году в Будапеште приняли историческое решение предоставить гарантии безопасности Украине как безъядерному государству – участнику ДНЯО".

Тем самым была бы подтверждена действенность ДНЯО и восстановлен разрушенный сегодня международный правовой режим ядерного разоружения – это стало бы лакмусовой бумажкой эффективности политики международно-правовых гарантий в ядерном разоружении и наглядным примером для других стран мира.

Исходя из того, что Украина получила гарантии безопасности от всех пяти ядерных государств – участников ДНЯО как безъядерное государство – участник ДНЯО, а Будапештский меморандум 1994 года фактически составляет из ДНЯО единое целое, вопрос восстановления территориальной целостности Украины является вопросом, непосредственно связанным с международным режимом нераспространения ядерного оружия, мировой безопасностью и дальнейшей судьбой процесса ядерного разоружения в мире.

3. Предоставление Украине со стороны США статуса главного стратегического партнера вне НАТО – как признание ее выдающегося вклада в укрепление обороноспособности США за счет добровольной ликвидации третьего ядерного арсенала в мире, стратегический компонент которого был направлен именно против США и потенциально мог уничтожить самое могущественное государство мира.

Статус основного союзника США вне НАТО должен способствовать углублению украинско-американского стратегического партнерства в критически важной для нас военно-технической сфере с реальной программой помощи Украине в ее перевооружении и восстановлении цикла собственного производства критических для защиты образцов военной техники с использованием современных технологий.

4. Подтверждение суверенного права Украины, даже в качестве нейтральной страны, искать усиление своей безопасности и обороны путем заключения двусторонних и многосторонних региональных международных договоров, как пример – "Люблинский треугольник" или "Межморье", которые направлены на укрепление регионального и международного мира.

Следует начинать с двусторонних, трехсторонних контактов и создавать внутри Европейского союза и НАТО группу стран, которые должны объединить не ведущие страны Европы, а средние и маленькие страны с целью защиты общих, общеевропейских ценностей коллективной системы безопасности.

Таким образом, возможный путь прекращения войны в центре Европы, деоккупации украинских территорий, восстановления разрушенной оккупацией Крыма системы международного права, а также предотвращения окончательного разрушения Договора о нераспространении ядерного оружия – это новое комплексное решение вопросов безопасности в евроатлантическом пространстве путем разработки новой общей стратегии Запада по отношению к Украине и России.

Элементами этой новой конструкции могут быть снятие вопроса о членстве Украины в НАТО в обмен на комплекс мер: дополнение Будапештского меморандума реально действенным механизмом обеспечения территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины и недопустимости применения против нее любой силы: военной, экономической, политико-дипломатической или информационно-подрывной – и одновременно предоставление Украине статуса основного стратегического партнера США вне НАТО.

Игорь Смешко, «Украинская правда»

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