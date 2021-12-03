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Назван главный признак заражения штаммом «Омикрон»

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  • 3.12.2021, 8:56
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Назван главный признак заражения штаммом «Омикрон»

Медики настаивают на том, что вакцина от коронавируса и маски являются главными средствами защиты от новой мутации.

Главным признаком заражения штаммом коронавируса «омикрон» стала «чудовищная» усталость.

Об этом рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По ее словам, при омикроне понижается вероятность появления кашля, насморка, потери обоняния и вкуса. На смену этим симптомам приходит упадок сил, отметила специалист в своем Telegram-канале.

Новый штамм может не реагировать на иммунную защиту, подчеркнула Баранова.

Распространению омикрона, возможно, воспрепятствует дельта.

Специалист считает, что вакцина от коронавируса и средства индивидуальной защиты по-прежнему остаются эффективными в борьбе с инфекцией.

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