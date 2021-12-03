Белорусов предупредили о массовых сбоях в работе банковских карточек 3.12.2021, 9:30

Это произойдет сегодня ночью.

Некоторые белорусские банки предупредили клиентов, что их карточки могут работать с кратковременными перерывами 4 декабря.

Это касается периода с 2:00 до 6:00. В это время Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании.

«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — сообщили в Банковском процессинговом центре.

Центр оказывает услуги Беларусбанку, Белагропромбанку, Сбер Банку, БСБ Банку, Паритетбанку, Белинвестбанку, БНБ-Банку, Банку Решение, Франсабанку, Цептербанку и БТА Банку.

В Белинвестбанке отдельно уточнили, что с 6:00 4 декабря 2021 года до 21600 5 декабря 2021 года также будут проводить технологические работы в ОАО «Белинвестбанк». В этот период также «могут наблюдаться кратковременные перерывы в обслуживании».

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