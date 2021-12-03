Стало известно, какие песни прозвучали на церемонии проводов Ангелы Меркель 3.12.2021, 9:32

ангела меркель

фото: reuters

Музыку выбрала сама экс-канцлер Германии.

Во время торжественной церемонии проводов Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ в четверг, 2 декабря, военный оркестр сыграл песни, которые выбрала сама Меркель, сообщает Deutsche Welle.

По желанию Меркель оркестр исполнил христианский гимн XVIII века "Великий Боже, мы славим тебя". На церемонии также прозвучали два старых шлягера немецких исполнительниц из Западной и Восточной Германии — "Для меня прольется дождь из красных роз" Хильдегард Кнеф и "Ты забыл цветную пленку" Нины Хаген. Меркель пояснила, что вторая песня, которую исполняет культовая панк-рокерша из ГДР, ассоциируется у нее с собственной юностью.

Церемония проводов Меркель называлась "Большая вечерняя заря". Это старинный военный акт — проявление высшей дани уважения вооруженных сил Германии по отношению к гражданскому лицу. Само мероприятие было немногочисленным из-за антикоронавирусных ограничений. На нем присутствовали в том числе бывшие министры в правительствах, которыми Меркель руководила в течение 16 лет.

Официально Меркель покинет должность канцлера 8 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».