«Пляшущие точки» приближаются к границе: как выглядят ночные атаки мигрантов на Польшу 3.12.2021, 9:46

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Польские военные опубликовали видео с тепловизора.

Для наблюдения за польско-белорусской границей военнослужащие используют приборы ночного видения и тепловизоры.

Министерство национальной обороны Польши показало, как с помощью этих приборов удается распознать подготовку белорусских силовиков и мигрантов к ночным штурмам границы.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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