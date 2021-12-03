«Пляшущие точки» приближаются к границе: как выглядят ночные атаки мигрантов на Польшу
- 3.12.2021, 9:46
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Польские военные опубликовали видео с тепловизора.
Для наблюдения за польско-белорусской границей военнослужащие используют приборы ночного видения и тепловизоры.
Министерство национальной обороны Польши показало, как с помощью этих приборов удается распознать подготовку белорусских силовиков и мигрантов к ночным штурмам границы.
Do obserwacji granicy polsko-białoruskiej żołnierze #WojskoPolskie wykorzystują noktowizory i urządzenia termowizyjne. @Zelazna_Dywizja 🇵🇱#zGranicy pic.twitter.com/pcrwTFQthv— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 2, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.
1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.