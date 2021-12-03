Роналду первым в профессиональном футболе забил 800-й гол

Роналду первым в профессиональном футболе забил 800-й гол3
- 3.12.2021, 9:50
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Это произошло во время игры с «Арсеналом».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время игры с «Арсеналом» на 52-й минуте замкнул прострел форварда с правого фланга, а на 70-й минуте реализовал пенальти.
Эти голы стали для португальца 800-м и 801-м в карьере.
Он стал первым игроком, которому покорилась данная отметка забитых мячей в профессиональном футболе.
Как сообщалось, Криштиану Роналду в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2) побил рекорд турнира. Теперь португалец на один точный удар опережает форварда ПСЖ Лионеля Месси, хотя еще до начала текущего сезона аргентинец был впереди.