Роналду первым в профессиональном футболе забил 800-й гол 3 3.12.2021, 9:50

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Это произошло во время игры с «Арсеналом».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время игры с «Арсеналом» на 52-й минуте замкнул прострел форварда с правого фланга, а на 70-й минуте реализовал пенальти.

Эти голы стали для португальца 800-м и 801-м в карьере.

Он стал первым игроком, которому покорилась данная отметка забитых мячей в профессиональном футболе.

Как сообщалось, Криштиану Роналду в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2) побил рекорд турнира. Теперь португалец на один точный удар опережает форварда ПСЖ Лионеля Месси, хотя еще до начала текущего сезона аргентинец был впереди.

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