Врачи выявили новых жертв COVID-19, которые не попадают в статистику 3.12.2021, 10:11

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Исследование провели специалисты из Университета Флориды.

Дополнительные исследования подтверждают, что COVID может влиять на здоровье пациентов еще долгое время после того, как инфекция будет побеждена. Согласно исследованиям из Университета Флориды, что люди с тяжелыми заболеваниями умирают в два раза чаще в течение 12 месяцев после заражения.

У многих пациентов симптомы, связанные с заболеванием, длятся месяцами, что мешает нормальному функционированию. Год назад ученые из Великобритании опубликовали тревожный отчет. Исследования показали, что каждый восьмой пациент умирает в течение пяти месяцев после заражения COVID. Публикация флоридских ученых подтверждает опасения, передает abcZdrowie.

«У пациентов, переживших тяжелую инфекцию COVID-19, вероятность умереть в течение следующего года более чем в два раза выше, чем у тех, у кого были легкие симптомы, или у тех, кто не был инфицирован. Статистических данных о постковидных смертях нет», — комментирует польский врач, педиатр, иммунолог, эксперт Высшего медицинского совета по COVID-19 Павел Гжесевский.

Из исследуемой группы умерли 2686 пациентов. Риск смерти был выше у пациентов более молодого возраста — до 65 лет. Большинство смертей среди людей, переболевших COVID-19, не были связаны с обычными осложнениями после болезни. Примерно у 80% смерть наступила по причинам, которые обычно не связаны с вирусом, подчеркивают авторы исследования, цитируемого Frontiers in Medicine. Ученые признают, что осложнения после острой фазы болезни могут затронуть многие органы. Это может произойти, среди прочего при остром тромбозе, дыхательной недостаточности и поражении сердечной мышцы.

«Исследования, проведенные в Польше, показывают, что более чем у половины пациентов могут возникнуть осложнения, независимо от степени тяжести заболевания COVID-19, и серьезные осложнения у 30% пациентов, — заявил профессор Мацей Банах, кардиолог, липидолог, эпидемиолог сердечно-сосудистых заболеваний из Лодзинского медицинского университета. — По нашим оценкам, у 10–12% пациентов могут возникнуть тромбоэмболические осложнения. Мы наблюдаем недавние случаи артериальной гипертензии и сердечной недостаточности, которые ясно указывают на то, что сердце было повреждено и его эффективность снизилась. Бывают случаи миокардита и, наконец, вопросы, связанные с осложнениями тромбо-воспалительных процессов и прогрессированием атеросклеротического процесса, который может привести к инфаркту миокарда».

По словам профессора, большинство осложнений проявляются в течение 2-3 месяцев после выздоровления от COVID-19. Поэтому всем пациентам, переболевшим COVID, и особенно тем, кто переболел им в тяжелой форме, советуют обращать внимание на такие симптомы, как повышение артериального давления, появление одышки и снижение трудоспособности. Это может указывать на тромбоэмболические осложнения, тромбоэмболию легочной артерии или развитие сердечно-сосудистых заболеваний или сердечной недостаточности.

Профессор Банах признает, что постовидные осложнения могут оказаться такой же серьезной проблемой, как и заболеваемость COVID-19.

«Годами мы будем бороться не только с COVID, с пандемией, но и с постовидными осложнениями, дополнительным элементом, который будет сильно обременять эффективность системы здравоохранения. Масштаб может быть огромным, если предположить, что даже у половины пациентов могут быть какие-либо осложнения», — говорит врач.

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