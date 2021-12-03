На белорусских предприятиях свирепствует кадровый голод 1 3.12.2021, 10:25

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фото: bymedia

Власти начали паниковать из-за начатой ими «оптимизации».

Массовые увольнения замеченных в нелояльности работников начинают приносить первые экономические трудности. И власти уже даже это признают, пусть и пока довольно робко, сообщает «Белсат».

Увольняют больше, чем нанимают

В январе-октябре 2021 года наниматели в крупных и средних организациях Беларуси уволили 633,9 тыс. человек. За это же время количество принятых на работу составило 575,9 тыс. Таким образом, на чистой основе кадровый отток с флагманских предприятий достиг 58 тыс. человек против 31,4 тыс. за 10 месяцев 2020 года, отмечают banki24.by.

Ухудшились не только абсолютные, но и относительные показатели рынка труда. За январь-октябрь 2020 года коэффициент замещения уволенных работников принятыми был равен 94,9%, а в 2021-м упал до 90,9%. Самый низкий он в Минске – 89,7%.

В этом году флагманы промышленности суммарно уволили 130,9 тыс. человек (коэффициент замещения – 92,5%), строительного сектора – 47,6 тыс. (77,5%), розничной торговли – 83,5 тыс. (91,1%), образования – 89,1 тыс. (92,1%), здравоохранения – 42,2 тыс. (97,3%).

В 2021 году выросло количество уволенных из-за ликвидации организации или кадровой оптимизации – с 3,8 тыс. человек за десять месяцев 2020 года до 6,1 тыс. за аналогичный период 2021-го.

Также стали чаще увольнять за прогулы и другие нарушения дисциплины: 30,9 тыс. в 2020-м против 31,3 тыс. в 2021-м.

Ни в каком из регионов не было притока кадров на флагманские предприятия.

«Мне бы еще сто человек»

Наличие кадровой проблемы в стране уже начинают признавать и сами власти, не снижая при этом уровня репрессий в отношении несогласных сотрудников.

Так, председатель «совета республики» Наталья Кочанова на совещании 1 декабря в Мингорисполкоме хотя и заявила, что сегодня в столице нет проблемы занятости и вакансий достаточно, тем не менее признала, что сложно укомплектовать штат – не хватает квалифицированных рабочих. При этом, по ее словам, есть большое количество людей, которые не работают, в том числе длительно. Одна из задач – их трудоустроить, сказала она.

«Совсем недавно мы были на заводе железобетонных конструкций, там установили современное оборудование. Продукция будет востребована. А директор говорит: «Мне бы еще сто человек – квалифицированных рабочих…» И такая ситуация складывается на ряде предприятий нашего города», – поделилась Качанова в беседе с депутатами.

Людей на замену не найти

О том, как сложно государственным компаниям найти квалифицированных сотрудников, рассказывает и государственный «Новостной портал Добрушчины». В районе в конце ноября как раз прошла ярмарка вакансий, но «ушли ни с чем и соискатели, и представители работодателей».

Вместе с тем по стране продолжается волна увольнений. Одних увольняют за подписи за альтернативных кандидатов на прошлых президентских выборах, других – за предполагаемое или подтвержденное участие в акциях протеста.

Но работать все равно кому-то надо, поэтому на работу приглашают тех, кого раньше бы ни за что не пригласили.

Не первый год, но стало еще хуже

Экономист, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Лев Львовский в комментарии «Белсату» отметил, что проблема нехватки квалифицированных кадров в Беларуси существует не первый год.

«С политическими увольнениями эта ситуация обострилась. Но вообще она была создана еще в период последней большой модернизации. Одна из ее больших ошибок заключалась в том, что были потрачены деньги на новое оборудование, но при этом никто не подумал, что также важно потратить деньги на обучение сотрудников для работы на этом новом оборудовании», – заявил экономист.

По его словам, было много случаев, когда покупалось оборудование за миллионы долларов и никто не знал, как на нем работать. А обучение сотрудников или повышение их квалификации в программу модернизации не закладывались.

«Сейчас, когда главный критерий работника – это политическая лояльность, умение промолчать и чтобы он не подписывался за оппозиционных кандидатов летом 2020 года, то, конечно, нехватка квалифицированных кадров будет ощущаться еще больше. Так уж вышло, что многие из этих людей являлись за одно и квалифицированными кадрами», – подчеркнул Лев Львовский.

Безработица без пособий

Среди версий о причинах массовых увольнений в 2021 году высказывалось и мнение, что так власти пытаются бороться со скрытой безработицей на предприятиях. Однако, по словам экономиста, сам этот феномен – «еще недостаточно установленный научный факт».

«Действительно, на некоторых предприятиях держали излишнее количество кадров. Но если посмотреть на безработицу, которая подсчитывается в Беларуси по международным стандартам, то она вполне нормальная», – считает Лев Львовский.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси отсутствует адекватное пособие для безработных.

Главное – политика, а не экономика

Экономист полагает, что руководители предприятий пока стараются не увольнять ключевых сотруников или увольнять так, чтобы «поддерживать рабочие процессы на плаву».

«Мы уже видим – и по госпредприятиям, и по чиновничьему аппарату, что план – действительно дойти до каждого. Но делать это не одномоментно, а растянуть этот процесс», – заявил представитель BEROC.

При этом все это происходит в ситуации и так повышенной смертности и заболеваемости от коронавируса.

«Но сейчас для власти главные риски – это явно политические, а не экономические. И в основном вся работа сфокусирована не на том, чтобы увеличить производительность предприятий, улучшить экономику, а именно на политических процессах. Это важнее, чем экономика», – подчеркнул Лев Львовский.

Тем более, по его мнению, что внешняя конъюнктура позволяет «пока не замечать экономических проблем».

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