«Адские санкции»: чем закончились переговоры Блинкена и Лаврова 2 3.12.2021, 10:49

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фото: reuters

Глава Госдепартамента США предупредил Россию о серьезных последствиях.

США призывают Россию отвести войска от Украины на позиции «мирного времени, выполнять Минские соглашения и напоминают о «цене», которую придется «заплатить» в случае, если Москва изберет путь эскалации.

Об этом, как сообщила пресс-служба Госдепа, глава ведомства Энтони Блинкен сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Стокгольме в четверг.

По итогам переговоров, которые продолжались всего 30 минут - вчетверо меньше, чем майская встреча в Рейкьявике, - Блинкен и Лавров не смогли добиться конкретных результатов, согласившись лишь в том, что нужно продолжать попытки искать выход из тупика, сообщил CNN высокопоставленный американский дипломат. По его словам, беседа прошла трезво и профессионально, но задача добиться переговоров Владимира Путина с Джо Байденом осталась нерешенной для главы российского МИДа.

Блинкен, как утверждает источник CNN, ясно донес Лаврову обеспокоенность США по поводу военных приготовлений России и пригрозил «серьезными последствиями», хотя и не раскрыл - какими именно.

По словам Лаврова, речь идет о новых, «адских» санкциях, в том числе таких, которые готовились в предыдущие годы, но не вводились.

«Нам грозят какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными репрессалиями, - сообщил глава МИДа на пресс-конференции, пообещав, что Москва «отреагирует», а в конечном итоге путь санкций обернется «против самих инициаторов этих односторонних нелегитимных мер».

Кроме того, по словам Лаврова, Блинкен потребовал выполнять Минские договоренности, прекратить огонь, вывести тяжелые вооружения и остановить экономическое вмешательство в Донбассе.

Лавров же со своей стороны предложил обнулить ограничения на работу дипмиссий, из-за которых в России прекращена выдача американских ВИЗ, и затронул тему НАТО, нерасширения которого через юридические гарантии накануне поручил добиваться президент Владимир Путин.

«По-моему, все услышали президента Путина, осознали, что наши предложения серьезны, и сейчас мы кладем их на бумагу, - заявил Лавров. - Все дело в том, насколько серьезно к этому отнесется западное сообщество, насколько искренне они заинтересованы в деэскалации и в прекращении односторонних попыток односторонне наращивать свои преимущества, в том числе в виде военной инфраструктуры, вооруженных сил».

Пока такой заинтересованности не наблюдается. «НАТО отказывается от рассмотрения наших предложений по снятию напряженности», - сообщил Лавров на пресс-конференции, добавив, что военный потенциал блока в Восточной Европе продолжает расширяться под аккомпанемент «сотрясающих воздух» обвинений в адрес России.

Что касается дипмиссий, то по этой теме идут экспертные консультации, очередной раунд состоится в конце этого года или в начале следующего. Но и здесь прогресса нет. «Пока мы не очень видим готовность наших переговорных партнеров идти на конструктивные шаги», - констатировал Лавров.

Выступая с трибуны сессии ОБСЕ, на полях которой и прошла встреча с Блинкеном, Лавров изложил свой перечень угроз: в Европу может вернуться «кошмарный» сценарий военного противостояния, если США разместят на европейской территории свои ракеты средней дальности.

Россия ответит, нацелив свои ракеты на европейских союзников Штатов. По сути, по словам Лаврова, будет воспроизведен кризис 1980х, когда американские «Першинги» могли за несколько минут долететь до Москвы, уничтожив политбюро одним обезглавливающим ударом.

Среди других факторов, которые подогревают конфронтацию, Лавров назвал приближение силовой инфраструктуры НАТО к границам России и военную «накачку» Украины, которая, по его словам, «подогревает настрой Киева на саботаж Минских договоренностей и подпитывает иллюзию силового решения конфликта».

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