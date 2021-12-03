«В школу взяли военрука — ходит, груши околачивает, на все смотрит огромными глазами» 2 3.12.2021, 10:56

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Истории белорусов о «ябатьках» в системе образования.

«В школу взяли военрука — ходит, груши околачивает, на все смотрит огромными глазами»

Истории белорусов о «ябатьках» в системе образования.

Как обстоят дела с так называемым «патриотическим воспитанием» в белорусских школах?

Своими историями поделились читатели телеграм-канала «Беларусь головного мозга»

«Районная школа. В школе нет подобных факультативов. Но в нашу школу на классные часы уже несколько лет периодически приглашается местный священник для бесед на различные нравственные тематики. В городе есть военная часть внутренних войск, туда как и прежде ходят классы на экскурсию».

«В гимназии №5 на прошлой неделе появился новый учитель «патриотического воспитания». Однако про него больше ничего слышно не было: ни занятий дополнительных, ни посещения уроков».

«Минская школа, Советский район, 8 класс: даже не слышали о таком. Не предлагали, не заставляли, даже не упоминали».

«Работаю учителем. В этом году заставили в 9-х классах вести информационный час о ВОВ. Военрука у нас так и не нашли, факультатив про духовность никто тоже не ведет. На классные часы или информационные часто присылают темы о всяком ябатькизме, но 99% учителей это просто игнорирует, не делая даже для галочки. Идеологическая работа в основном на бумаге и в отчетах».

«Минск. У нас взяли такого военрука, ходит груши околачивает, то это ему должны, то это... а в школе мыла нет и туалетной бумаги (родители принципиально не покупают) на все смотрит огромными глазами. Что-то про финансирование заговорил. Короче дохлый номер».

«У старшего ребенка, 8-й класс, ничего не замечено. А вот у младшего, 2-й класс, был объявлен конкурс рисунка с идеологической тематикой и была встреча с пионерами, после которой принес распечатки с заданиями: разукрасить герб и флаг, дописать недостающие слова гимна. Теперь в дни таких встреч ребенок дома будет».

«Полоцк. Сын в седьмом классе, на прошлой неделе было занятие с военруком. Много говорил про бчб-символику, полицаев, как у нас все хорошо в стране».

«В 7-м классе минской школы ничего вообще не было в период с 1 сентября и до сих пор. А вот 8-9 классы гоняют на всякие мероприятия. У школ теперь есть «Инстаграмы». Там можно увидеть «жизнерадостные» лица детей на этих сборищах».

«Гимназия г. Минска, дочь, 8-й класс. Очень сложно в этом году было отказаться заявлением от питания и классного с информационным часов, в отличие от прошлого года. Но я это право отвоевала. А вообще руководство гимназии в этом году стало более жесткое и самоуверенное».

«На первом же собрании в школе выдали заявления о разрешении ребенку посещать мероприятия, проводимые церковью. Ни один родитель их не подписал. Больше ничего про эти мероприятия не слышно. К слову в этой школе была уволена директор еще в сентябре 2020 из-за того, что перевес Тихановской был практически в 3 раза».

«01-12-2021 вучняў Навагрудскіх сярэдніх школаў знялі пасля другога ўрока і павялі ў воінскую частку. Там была размова, але вучні не праяўлялі зацікаўленасці. Большасць пытанняў задавала адна з настаўніц. Затым паказвалі фільм аб непераможнасці беларускай арміі».

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