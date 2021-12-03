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Омикрон-штамм вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию от коронавируса

  • 3.12.2021, 11:02
Омикрон-штамм вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию от коронавируса

Тем, кто не прошел вакцинацию, грозит госпитализация.

Омикрон-штамм коронавируса вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, однако тем, кто не сделал прививку, может грозить госпитализация. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла, передает ТАСС.

"Омикрон-штамм вызывает заболевание в легкой форме у прошедших вакцинацию лиц, но увеличивает количество госпитализированных среди непривитых", - отметил он на брифинге, который транслировался на портале Минздрава ЮАР.

Паахла сообщил, что ЮАР находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.

"За последние семь дней число случаев заболевания COVID-19 резко выросло, - подчеркнул он. - Подъем нынешней волны намного круче, чем три предыдущие". По его словам, эпицентром распространения омикрон-штамма остается столичная провинция Гаутенг, но инфекция распространяется и в других частях страны.

"У нас есть подтвержденные данные о том, что омикрон-штамм легко передается от человека человеку, - заявил Паахла. - Все те, кто еще не сделал прививку от коронавируса, должны как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от него".

Касаясь происхождения омикрон-штамма, Паахла отметил, что впервые этот вариант коронавируса был выявлен в Ботсване. "Однако пока мы не знаем, каким образом и где он возник", - заметил министр.

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