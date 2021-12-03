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На Светлогорской ТЭЦ произошел пожар

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  • 3.12.2021, 11:09
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На Светлогорской ТЭЦ произошел пожар

Пострадало оборудование и две тысячи метров кабеля.

На Светлогорской ТЭЦ произошел пожар. При пожаре пострадало только оборудование, причины происшествия выясняют специалисты, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 2 декабря в 15.24. Возгорание было в кабельном тоннеле котлотурбинного цеха.

В результате пожара повреждены два комплектных распределительных устройства и 2000 погонных метров кабелей.

Технологический процесс предприятия не нарушен. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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