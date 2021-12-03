На Светлогорской ТЭЦ произошел пожар5
- 3.12.2021, 11:09
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Пострадало оборудование и две тысячи метров кабеля.
На Светлогорской ТЭЦ произошел пожар. При пожаре пострадало только оборудование, причины происшествия выясняют специалисты, сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС 2 декабря в 15.24. Возгорание было в кабельном тоннеле котлотурбинного цеха.
В результате пожара повреждены два комплектных распределительных устройства и 2000 погонных метров кабелей.
Технологический процесс предприятия не нарушен. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.