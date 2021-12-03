СМИ рассказали, как иранские ученые помогли «Моссаду» в спецоперации 3.12.2021, 11:24

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Израильская разведка смогла устроить взрыв на одном из самых защищенных ядерных объектов Ирана.

В апреле 2021 года команда иранских ученых-ядерщиков, завербованных «Моссадом», помогла устроить взрыв на одном из самых защищенных ядерных объектов Ирана – обогатительном комбинате в Натанзе. Такая версия изложена в статье англоязычного издания The Jewish Chronicle, опубликованной сегодня, 2 декабря, сообщает издание «Детали».

Издание утверждает, что ему стали известны подробности трех операций «Моссада» против иранской ядерной программы, реализованных за последние полтора года. Речь о двух взрывах на ядерных объектах в Натанзе – и атаке беспилотника на завод центрифуг в Карадже.

Три эти операции планировались серией. Их реализовала команда из 1000 аналитиков, технических специалистов, разведчиков и агентов «в поле».

2 июля 2020 года произошел загадочный взрыв на складе Иранского центра усовершенствованных центрифуг (ICAC) в Натанзе. Это центр – ключевой узел в сети ядерных предприятий, развернутой по всему Ирану.

По данным The Jewish Chronicle, годом ранее израильские разведчики, выдававшие себя за оптовых поставщиков, продали иранским чиновникам стройматериалы для использования в цехе калибровки центрифуг. Строительные блоки были заполнены изнутри взрывчаткой. Их использовали при возведении зала. Год они ждали своего момента, а затем израильский агент нажал кнопку – и произошел взрыв.

Склад использовался для точной калибровки центрифуг - жизненно важной части в сложном процессе обогащения урана. Взрыв причинил серьезный ущерб, уничтожил значительное количество оборудования и резко затормозил иранскую ядерную программу.

Около 10 иранских ученых-ядерщиков были завербованы израильскими агентами и согласились помочь разрушить подземный зал центрифуг в Натанзе. При этом они не знали, кто «на другом конце провода», и считали, что работают на международные диссидентские группы, утверждает издание.

Получить доступ к подземному залу было непросто: он защищен от атак с воздуха 12 метрами бетона и стали. В зале размещались до 5 тысяч центрифуг, используемых для обогащения урана.

Взрыв прогремел 11 апреля, после того, как Иран заявил, что он начал использовать на этом объекте современные центрифуги IR-5 и IR-6, что является вопиющим нарушением ядерной сделки 2015 года. Дистанционно были взорваны бомбы, заложенные там заранее при содействии некоторых из ученых-ядерщиков, утверждает The Jewish Chronicle.

Взрыв разрушил независимую внутреннюю энергосистему, питавшую центрифуги. Это вызвало отключение электроэнергии во всем комплексе.

Ученые использовали взрывчатые вещества, часть из которых сброшены на территорию с беспилотников и незаметно собраны «диверсантами». Другие были ввезены на территорию учреждения якобы спрятанными в грузовике, доставлявшем еду.

«У ученых была разная мотивация, - сказал источник издания. - «Моссад» узнал, чего они очень хотели в своей жизни, и предложил им это».

По словам источника, об операции знал лишь узкий «внутренний круг» ученых. «Внешний круг» помогал, но имел меньше информации. После взрыва сотрудничавшие ученые были вывезены в безопасное место. Источник добавил: «Все они сегодня в полной безопасности».

Третья операция, по данным журналистов, была реализована 23 июня 2021 года. Теперь в центре внимания «Моссада» было производство самих центрифуг для обогащения урана. Нужно было замедлить замену оборудования, выведенного из строя в ходе предыдущих двух атак. Целью стал завод по производству центрифуг TESA в Карадже.

Агенты «Моссада» по частям ввезли в страну боевой беспилотник весом примерно с мотоцикл. 23 июня группа диверсантов запустила дрон, направила его к объекту – и нанесла удар, частично разрушив завод.

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