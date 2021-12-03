Посол США Джули Фишер встретилась с лидером БОР Сергеем Дылевским 2 3.12.2021, 12:14

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Джули Фишер

Обсуждались вопросы усиления санкционного давления на режим и помощи бастующим.

2 декабря состоялась встреча посла США в Беларуси Джули Фишер с лидером Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергеем Дылевским. Встреча прошла в формате неформального доверительного диалога, сообщает пресс-служба Белорусского объединения рабочих (БОР).

На встрече обсуждались темы усиления санкционного давления на режим, синхронизации санкционного давления на Лукашенко с Канадой и Великобританией, проблемы и способы их решения в области профсоюзных объединений в Беларуси, вопросы помощи бастующим, политическим заключенным и активистам сопротивления на рабочих местах. Одной из немаловажных тем для обсуждения стала агитационная работа на рабочих местах и в медиапространстве.

По результатам встречи была достигнута договоренность о дальнейшей коммуникации с Белорусским объединением рабочих, синхронизации действий, направленных на защиту прав рабочих и помощи и поддержки в борьбе за построение демократического государства в Беларуси.

Джули Фишер отметила, что восхищена рабочими в Республике Беларусь, которые, несмотря на беспрецедентное давление со стороны государства, продолжают борьбу с режимом, и надеется, что Европейский союз, Соединенные штаты, Канада и Великобритания сделают все, от них зависящее, чтобы закон и справедливость восторжествовали в нашей стране.

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