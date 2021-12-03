Тяжело седому пацану: как санкции испортили Гуцериеву праздник 5 3.12.2021, 12:21

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Михаил Гуцериев

Фото: ТАСС

США преподнесли другу Лукашенко неприятный сюрприз.

Под санкции США, которые вступили в силу 2 декабря, попала и компания российского олигарха Михаила Гуцериева – друга Лукашенко.

Гуцериев успел передать контроль над «Славкалием» своему брату, но от новых американских санкций компанию это все равно не спасло. На строительстве в Беларуси Нежинского горно-обогатительного комбината можно поставить крест.

Стоит отметить, что санкции США совпали с праздничным для Гуцериева днем. У олигарха довольно интересное хобби — он поэт-песенник. Гуцериев уже много лет пишет песни по меньшей мере для половины российских поп-артистов и шансонье. «Тяжело седому пацану» — это песня в жанре русского шансона на слова российского олигарха.

Вчера в России состоялась национальная музыкальная премия «Виктория», которую организует олигарх. В номинации «Поэт года» награда снова досталась ему. Однако попавший под санкции Гуцериев, как пишет «Собеседник», в концертном зале не появился.

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