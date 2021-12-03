закрыть
3 декабря 2021, пятница, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тяжело седому пацану: как санкции испортили Гуцериеву праздник

5
  • 3.12.2021, 12:21
  • 11,928
Тяжело седому пацану: как санкции испортили Гуцериеву праздник
Михаил Гуцериев
Фото: ТАСС

США преподнесли другу Лукашенко неприятный сюрприз.

Под санкции США, которые вступили в силу 2 декабря, попала и компания российского олигарха Михаила Гуцериева – друга Лукашенко.

Гуцериев успел передать контроль над «Славкалием» своему брату, но от новых американских санкций компанию это все равно не спасло. На строительстве в Беларуси Нежинского горно-обогатительного комбината можно поставить крест.

Стоит отметить, что санкции США совпали с праздничным для Гуцериева днем. У олигарха довольно интересное хобби — он поэт-песенник. Гуцериев уже много лет пишет песни по меньшей мере для половины российских поп-артистов и шансонье. «Тяжело седому пацану» — это песня в жанре русского шансона на слова российского олигарха.

Вчера в России состоялась национальная музыкальная премия «Виктория», которую организует олигарх. В номинации «Поэт года» награда снова досталась ему. Однако попавший под санкции Гуцериев, как пишет «Собеседник», в концертном зале не появился.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников