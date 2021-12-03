Минздрав признал, что масочный режим отменили во время максимального роста заболеваемости COVID-19 в Беларуси 7 3.12.2021, 12:30

14,748

Преступное решение было принято по распоряжению Лукашенко.

В октябре в Беларуси ввели обязательный масочный режим по всей стране, а через пару дней — после разноса Лукашенко — отменили. Сейчас Минздрав признал, что отмена произошла во время максимального роста заболеваемости коронавирусом, сообщает The Village Беларусь.

В Бобруйске тогда запретили пускать невакцинированных и посетителей без ПЦР-теста на дискотеку, в игровые клубы, казино, объекты общественного питания, в ночные клубы, бары, бильярдные, боулинг и аналогичные развлекательные заведения. Правило начало действовать 18 октября на неопределенный срок — до отмены.

А 19 октября Лукашенко провел совещание и поручил все запреты отменить. Минздрав и Мингорисполком все поручения исполнили. Бобруйский горисполком тоже вычеркнул из своего прошлого решения пункты, которыми в городе вводился обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.

Белорусы составили петицию и потребовали объяснить, чем было обусловлено введение ограничительных мер по профилактике инфекции COVID-19 и столь стремительное их смягчение. Требование отправилось в Бобруйский горисполком и в Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Из зонального центра (он является подразделением могилевского областного центра, а тот, в свою очередь, одной из структур Минздрава) пришел ответ за подписью главного врача Дмитрия Лайтера. В документе он прямо говорит о причинах введения жестких мер:

«Было обусловлено особенностями развития эпидемиологической ситуации на территории г.Бобруйска и Бобруйского района. В сентябре месяце 2021 года отмечалось увеличение удельного веса заболеваемости COVID-19 лиц в возрасте 18-25 лет, то есть наиболее активной возрастной категории граждан, посещающих указанные объекты».

Причина отмены этих мер тоже называется прямо: «Во исполнение поручений Лукашенко, а также в связи с вступлением в силу постановления Минздрава…»

Вместе с тем главврач сам же указывает на нелогичность отмены этих мер:

«Одновременно информируем, что с 35 недели (2 сентября) 2021 года отмечался рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями на территории г.Бобруйска и Бобруйского района, а также наблюдался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Максимальная заболеваемость зарегистрирована на 42 неделе (15-22 октября 2021)».

Напомним, Бобруйский горисполком отменил обязательный масочный и вообще строгие коронавирусные меры именно 22 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».