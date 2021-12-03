«Белавиа» лишилась половины самолетов 1 3.12.2021, 13:11

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фото: tut.by

Сколько их осталось?

Авиакомпания «Белавиа» выпустила пресс-релиз, в котором говорит о работе в изменившихся из-за санкций условиях. Среди сожалений есть важная деталь: компания признала, что лишилась половины своих бортов.

В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, что вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне - как регулярных, так и чартерных. К летнему сезону Белавиа планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС.

До недавнего времени во флоте компании было 29 самолетов — их перечень до сих пор приводится в разделе «Парк воздушных судов»:

1 - Boeing 737-8;

9 - Boeing 737-800;

1 - Boeing 737-500;

3 - Boeing 737-300;

3 - Embraer 195-E2;

7 - Embraer 195;

5 - Embraer 175;

Накануне в интервью украинскому журналисту Всеволоду Непогодину гендиректор компании Игорь Чергинец рассказывал, что в начале 2021 года в распоряжении «Белавиа» было 18 самолетов в лизинге. На данный момент часть из них вернули, «раз так захотели» лизинговые компании. Точное количество возвращенных и оставшихся самолетов Чергинец не уточнил.

Недавно авиаблог «От винта | Авиация Беларуси» сообщил, что из флота «Белавиа» вывели два борта Boeing 737-800 с регистрационными номерами EW-438PA и EW-453PA, которые уже сменили страны регистрации на Сан-Марино и Ирландию. Эти самолеты принадлежали самолеты принадлежат лизинговым компаниям Air Lease Corporation и SMBC Aviation Capital. До этого авиакомпания отправила три новых Embraer E195-E2 в Казахстан, по ее словам, на хранение. Это самолеты с регистрационными номерами EW-555PO, EW-560PO и EW-563PO.

По данным (The Village Беларусь https://www.the-village.me/village/business/business-news/290897-belavia-losts-fleet), у «Белавиа» в собственности было минимум 8 самолетов — значит, их из-за санкций не придется возвращать лизингодателю.

Это самолеты Embraer E170 (EW-512PO), Embraer E190 (EW-513PO, EW-514PO, EW-399PO, EW-400PO) и Boeing 737-800 (EW-455PA, EW-456PA, EW-457PA). Самолетов в собственности может быть и больше. The Village Беларусь рассказывал, что в ноябре «Белавиа» продала Boeing 737-500 (EW-250PA). Это был самый первый Boeing во флоте «Белавиа».

5 самолетов во флоте — много это или мало? Например, у украинской SkyUp (вторая после МАУ) - 14 самолетов, у Windrose (третья) - 11, у AzurAir (четвертая) - 8 самолетов.

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