Путинская доктрина Telegram-канал «Сито Сократа»

3.12.2021, 13:21

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Фото: ТАСС

Атмосфера международной безопасности все больше страдает от целенаправленной конфронтационной деятельности России.

Путин намедни выступил на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» и лично признал готовность пересечь красные линии в отношениях со странами Запада, если не будут реализованы пункты его ультиматума. Чего же хотят в кругах российской военщины, рвущейся в Кремль, и вкладывающей в путинские уста агрессивные тезисы.

Во-первых, в Москве требуют вновь разделить Европу на зоны влияния, т.е. вернуться к логике «холодной войны». Он домогается юридических гарантий от коллективного Запада, заключающихся в приоритетной передаче под российский контроль не только Беларуси, но и Украины. События 2020-2021 годов четко показали, во что под воздействием российских спецслужб превратилась Беларусь. Но для россиян этого мало, и они нацелены на десуверенизацию Украины путем расширения агрессии, начавшейся в 2014 году с оккупации Крыма и с создания самого крупного в Европе вооруженного конфликта на Донбассе. Путин хочет лишить украинцев права реализовать свои евроатлантические устремления, ведь если Украина будет членом НАТО, то РФ больше не сможет отобрать у нее не пяди земли. Озвученная недавно Сурковым экзистенциальная потребность Кремля в территориальном расширении будет исключена, а это будет грозить крахом неоимперскому путинскому проекту.

Российское руководство бесит позиция генсека НАТО Й.Столтенберга, который подтвердил действительность решений Бухарестского саммита, предполагающих перспективу вступления Киева в Североатлантический альянс. Для этого продолжится модернизация украинских институтов сферы безопасности и обороны для соответствия стандартам НАТО, при одновременном поиске консенсуса 30 стран-членов по украинскому вопросу.

Чтобы парализовать Украину в уверенном движении к вступлению в Альянс РФ развязала многоуровневую компанию противодействия. Она состоит из попыток дестабилизировать страну изнутри путем стимулирования политических расколов, вплоть до организации государственного переворота или сепаратистских мятежей. Пока это, к сожалению путинцев и их прихвостней, не взлетело, и подается лишь, как зондирование почвы. Подключились и российские марионетки из «ДНР» и «ЛНР» вкупе с 1-м и 2-м армейскими корпусами, создающие провокации на линии разграничения. Параллельно стягиваются регулярные войска РФ и техника к украинской границе для вероятного применения. Кроме того, российские спецслужбы формируют соответствующий информационный фон - «Украина - страна террорист», в виде фейковых и инспирированых задержаний «украинских диверсантов» на территории РФ, что в дальнейшем предполагает организацию и проведения Россией реальных кровавых провокаций, в которых будут обвинять Украину и тем самым аргументировать свои дальнейшие действия.

Дошло до того, что госсекретарь США Э.Блинкен констатировал 10-кратную активизацию информационной войны против Киева, и сравнил интенсивность российской пропаганды с уровнем 2014 года, предшествующим захвату Крыма. Кремль готовит оправдания перед вероятной атакой.

Возвращаясь, к ультиматуму Путина, нужно указать на его вторую составляющую, а именно прямой выпад против Запада с отсылкой к готовности боевого применения гиперзвукового оружия. Что это если не стратегия массированного военного запугивания Запада, помноженная на инвестирование колоссальных ресурсов для удержания Украины в «серой зоне» политической неопределенности. При подобных деструктивных подходах Москвы любой диалог с российской стороной обречен на провал, ведь цели Кремля не совместимы с идеологией мирного сосуществования, а ставка делается исключительно на террор и бесконечное устрашение. Ситуация очень серьезная, а потому цивилизованному миру крайне важно осознать всю серьезность угрозы и приложить максимум усилий для укрепления восточных флангов свободного от российской тирании мира. Тем более тех, кто уже сражается с агрессивным и озлобленным недругом.

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