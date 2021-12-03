Атаки мигрантов на границу ЕС: ночью в Польшу пытались нелегально попасть 46 человек, в Литву - 33
- 3.12.2021, 13:26
Белорусские силовики помогали нападать на погранзаставы соседей.
Пока очередная группа мигрантов готовится к эвакуационному полету из Минска в Ирак, другие пытаются нелегально перейти белорусскую границу со странами Евросоюза.
В Польше в ночь на 3 декабря пограничники предотвратили попытки нелегально попасть в страну 46 человек, в отношении 9 человек пограничная служба Польши вынесла постановление покинуть территорию страны.
По словам польских пограничников, силовые попытки пересечения границы происходили на участках, охраняемых пограничными заставами в Наревке и Черемше.
Wczoraj tj.02.12. na granicy🇵🇱🇧🇾 było 46 prób jej nielegalnego przekroczenia. Wobec 9 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 3, 2021
Siłowe próby przekroczenia granicy miały miejsce na odcinkach ochranianych przez placówki SG Narewce oraz w Czeremsze.#NaStrażyGranic pic.twitter.com/q130cIha2S
Вечером 2 декабря сотрудников польских служб и солдат, которые вмешались в попытку пересечения границы мигрантами между Апакой и Вулькой Тереховской, белорусские силовики ослепляли стробоскопами и лазерами.
Нелегально пересечь литовскую границу в ночь со 2 на 3 декабря пытались 33 мигранта, пишет delfi.lt со ссылкой на пограничную службу Литвы. По данным литовского ведомства, в среду таких попыток было 37, во вторник-35, в понедельник — 4.