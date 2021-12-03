Атаки мигрантов на границу ЕС: ночью в Польшу пытались нелегально попасть 46 человек, в Литву - 33 3.12.2021, 13:26

Фото: пограничная служба Польши

Белорусские силовики помогали нападать на погранзаставы соседей.

Пока очередная группа мигрантов готовится к эвакуационному полету из Минска в Ирак, другие пытаются нелегально перейти белорусскую границу со странами Евросоюза.

В Польше в ночь на 3 декабря пограничники предотвратили попытки нелегально попасть в страну 46 человек, в отношении 9 человек пограничная служба Польши вынесла постановление покинуть территорию страны.

По словам польских пограничников, силовые попытки пересечения границы происходили на участках, охраняемых пограничными заставами в Наревке и Черемше.

Wczoraj tj.02.12. na granicy🇵🇱🇧🇾 było 46 prób jej nielegalnego przekroczenia. Wobec 9 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.

Siłowe próby przekroczenia granicy miały miejsce na odcinkach ochranianych przez placówki SG Narewce oraz w Czeremsze.#NaStrażyGranic pic.twitter.com/q130cIha2S — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 3, 2021

Вечером 2 декабря сотрудников польских служб и солдат, которые вмешались в попытку пересечения границы мигрантами между Апакой и Вулькой Тереховской, белорусские силовики ослепляли стробоскопами и лазерами.

Нелегально пересечь литовскую границу в ночь со 2 на 3 декабря пытались 33 мигранта, пишет delfi.lt со ссылкой на пограничную службу Литвы. По данным литовского ведомства, в среду таких попыток было 37, во вторник-35, в понедельник — 4.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».