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Атаки мигрантов на границу ЕС: ночью в Польшу пытались нелегально попасть 46 человек, в Литву - 33

  • 3.12.2021, 13:26
Атаки мигрантов на границу ЕС: ночью в Польшу пытались нелегально попасть 46 человек, в Литву - 33
Фото: пограничная служба Польши

Белорусские силовики помогали нападать на погранзаставы соседей.

Пока очередная группа мигрантов готовится к эвакуационному полету из Минска в Ирак, другие пытаются нелегально перейти белорусскую границу со странами Евросоюза.

В Польше в ночь на 3 декабря пограничники предотвратили попытки нелегально попасть в страну 46 человек, в отношении 9 человек пограничная служба Польши вынесла постановление покинуть территорию страны.

По словам польских пограничников, силовые попытки пересечения границы происходили на участках, охраняемых пограничными заставами в Наревке и Черемше.

Вечером 2 декабря сотрудников польских служб и солдат, которые вмешались в попытку пересечения границы мигрантами между Апакой и Вулькой Тереховской, белорусские силовики ослепляли стробоскопами и лазерами.

Нелегально пересечь литовскую границу в ночь со 2 на 3 декабря пытались 33 мигранта, пишет delfi.lt со ссылкой на пограничную службу Литвы. По данным литовского ведомства, в среду таких попыток было 37, во вторник-35, в понедельник — 4.

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