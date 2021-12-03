Мнение: Санкции американского Минфина стали для белорусских властей сюрпризом 2 3.12.2021, 13:30

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И самая неприятная его часть – санкции против Белорусской калийной компании.

Если бы белорусские власти меньше старались, то вчерашний санкционный день и близко не получился бы таким впечатляющим, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Говорю это со всем уважением к западным озабоченностям по поводу прав человека в Беларуси. Вот когда затевалась операция по великому переселению народов, власти же хотели получить отмену санкций и Меркель себе на посылках. А получили, по итогу, только новые проблемы.

Про санкции Евросоюза было известно так давно, что белорусские власти с ними уже смирились. Белорусский МИД явно заранее написал ответ и опубликовал его почти сразу, после того как о санкциях было объявлено официально.

А вот про санкции США МИД вчера ничего не сказал. И это значит, что санкции американского Минфина стали для белорусских властей сюрпризом. И самая неприятная его часть – санкции против Белорусской калийной компании. Даже несмотря на то, что они начинают действовать только с 1 апреля будущего года.

Два самых крупных контракта, которые подписывает БКК – годовые контракты на поставку калия в Индию и Китай. И контракты, которые были подписаны на этот год, скоро заканчиваются. А перспектива подписания новых годовых контрактов теперь становится немножко сомнительной.

Потому что, до 1 апреля годовой контракт точно не успеешь исполнить. И, если учесть, что с 8 декабря вступают в силу старые санкции Минфина против «Беларуськалия», то сомнительными выглядят перспективы белорусского калийного экспорта в принципе.

А это все-таки 2,5 миллиарда в годовом масштабе, если считать по старым ценам. Весь он, конечно, никуда не денется, но в некоторых местах пострадает. А еще больше 800 миллионов потенциальных потерь от ущемления Евросоюзом азотных удобрений и белорусского нефтяного экспорта.

Белорусское министерство иностранных дел в ответ на санкции Евросоюза пригрозило принять «ассиметричные, но адекватные и жесткие меры». То есть, будут бомбить Воронеж. Я, правда, не знаю, что там еще можно найти, чтобы бомбить. Все равно, на фоне нанесенного ранее ущерба, новые разрушения никто издалека не заметит.

А вот не надо было торопиться. Надо было оставить себе чуточку гражданского общества про запас, чтобы потом долго не искать, чем ассиметрично ответить. Потому что разговоры про ядерный пепел, по-моему, не производят впечатления даже на свидетелей стабильности.

Вообще, в этот раз с ассиметричными ответами у белорусских властей что-то не задалось. Как-то они неизменно приводят к результату, прямо противоположному от желательного.

И это, конечно, много говорит о стратегическом планировании, правильной оценке рисков и умении предвидеть последствия.

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