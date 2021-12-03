Нет финансирования: белорусам предлагают сдавать кровь «в долг» 3.12.2021, 13:55

Что происходит с выплатами для доноров?

В телеграм-каналах появилось фото объявления, что Витебская областная станция переливания крови приостановила выплаты донорам крови и ее компонентов из-за отсутствия финансирования. Указано, что компенсацию не выдают с 29 ноября.

Журналист zerkalo.io позвонила на станцию как донор, там специалисты подтвердили: выплаты действительно сейчас не проводятся.

— У нас временно нет финансирования. Если сейчас кто-то сдает кровь, пока не получает компенсацию, но это будет выплачено, как только [деньги] будут появляться. Это просто сдать в долг, как говорится, — рассказали на станции.

Все компенсации донорам, сдававшим кровь на возмездной основе, должны начать выплачивать в декабре. На станции ждут возобновления финансирования 6-го или 15-го числа. Обещают, что до конца года процесс начнется, но неизвестно, хватит ли денег на всех.

— Мы надеемся, конечно, [что выплатят всем], но гарантии нет, — сказала сотрудница.

Сколько платят за сдачу крови сейчас?

За одну донацию те, кто сдают кровь платно, получают 129,62 рублей. Студенты-очники — 28,80. Размеры компенсаций за донации плазмы крови и других ее компонентов разные, начинаются от 155,54 рублей.

Доноры, сдающие кровь и ее компоненты безвозмездно, получают компенсацию питания на сумму 28.80 рублей.

И те, и другие, также получают бесплатное питание перед сдачей крови. Есть также другие социальные гарантии, к примеру, освобождение в этот день от учебы или работы с сохранением среднего заработка.

Когда хотят перейти на безвозмездное донорство?

11 июня 2021-го в Палату представителей внесли законопроект «Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов». Как поясняла председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике «палаты представителей», доктор медицинских наук Людмила Макарина-Кибак, Беларусь рассчитывает полностью перейти на безвозмездное донорство.

— Мы предлагаем сделать его таковым по той причине, что общество может считаться гражданским, только если каждый человек считает своим долгом помочь другому, кто в этом нуждается. И мы прекрасно понимаем, что, если кому-то нужна кровь, значит, мы должны безвозмездно помочь, — сказала Макарина-Кибак.

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