В Австрии топ-политики собрались для переговоров о новом канцлере 3.12.2021, 14:06

Аналитики считают, что нынешнее правительство не продержится до конца срока.

Топ-политики правящей Австрийской народной партии утром 3 декабря проводят встречу, на которой должны достичь договоренности по поводу нового лидера для партии и страны - после решения Себастьяна Курца уходить из политики.

Об этом сообщает reuters.

Напомним, 2 декабря Себастьян Курц, почти два месяца назад покинувший должность канцлера из-за коррупционного расследования против него, заявил, что уходит с поста лидера партии и вообще из политики. Это решение, похоже, стало неожиданностью однопартийцев.

Следом за ним об отставке заявил министр финансов Гернот Блюмель, близкий союзник Курца, тоже оказавшийся под расследованием по подозрениям в коррупции.

Действующий канцлер Александр Шалленберг – бывший глава МИД, сменивший Курца на этой должности, – тоже заявил, что уйдет в отставку, как только партия согласится с назначением следующего лидера вместо Себастьяна Курца.

Встреча топ-политиков партии началась в 9 утра, заявление для медиа по ее результатам планируется около полудня.

С тех пор как Себастьян Курц попал под расследование, большинство соцопросов свидетельствуют, что его партия существенно сократила отрыв от главных конкурентов - социал-демократов, которых ранее опережала, и теперь у них почти одинаковый уровень поддержки.

Вероятным преемником Курца медиа называют министра внутренних дел Карла Нехаммера. Считается, что ни Австрийская народная партия, ни "Зеленые" не заинтересованы в досрочных выборах - на которых ожидаемо выиграют меньше мест. Однако напряженность между партнерами достигла такого уровня, что большинство политических аналитиков не верят, что это правительство продержится до конца срока действующего парламента в 2023 году.

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