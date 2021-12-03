«Это был один четкий выстрел — и теперь в оккупационных войсках боятся служить» 1 3.12.2021, 14:12

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Фото: Getty Images

Министр обороны Украины рассказал о применении Bayraktar на Донбассе.

Применение ударных беспилотников Bayraktar было вынужденной и разовой мерой для уничтожения оружия врага. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Мы не нарушаем Минские договоренности. Мы не атакуем в зоне проведения операции Объединенных сил. В случае, если оккупационные войска совершают нарушения режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через СЦКК через СММ ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение договоренностей, режима тишины", - сказал он.

Резников добавил, что, если этот механизм не срабатывает, то Вооруженные силы, пользуясь статьей 51 устава ООН - право на самозащиту, применяют все необходимые силы и средства.

"Мы были вынуждены применить Bayraktar с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке. По данным разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить на таких установках. Они понимают, чем это может завершиться", - сказал министр.

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