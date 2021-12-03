Конфискованную машину Виктора Бабарико продали на аукционе 5 3.12.2021, 14:10

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Торги начались с 17,8 тысячи рублей.

Принадлежавший экс-банкиру и политзаключенному Виктору Бабарико Ford Fiesta 2015 года купили на аукционе, пишет SmartPress.

Ford был конфискован ДФР КГК в июне прошлого года. На торги его выставили в ноябре. Аукцион состоялся 2 декабря, было заявлено 6 участников.

Торги начались с 17,8 тысячи рублей. В итоге авто продали за 19,6 тысяч рублей.

Всего Виктору Бабарико летом 2020 года принадлежало три автомобиля: Ford Fiesta, находящийся во владении, который использовался для домашнего хозяйства, и лизинговые Tesla Model X 2018 года и Toyota Land Cruiser 200 2019 года.

Напомним, экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико 12 мая прошлого года заявил о своих президентских амбициях. К моменту регистрации кандидатов Бабарико был уже задержан. В регистрации ему отказали на основании информации из письма КГК.

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