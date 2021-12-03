Работники транспорта призвали к бойкоту официальных профсоюзов 2 3.12.2021, 14:18

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Пришло время объединиться.

Telegram-канал «ТРБ Транспорт Республики Беларусь» опубликовал обращение к белорусским транспортникам. Работников этой сферы призывают бойкотировать официальные профсоюзы:

— На Белорусской железной дороге, в Метрополитене, на «Белавиа» идут полномасштабные зачистки. Увольняют всех, кто когда-либо засветился на митингах, кто нелоялен к руководству.

На их место берут лояльных, либо вообще сокращают рабочие места и расформировывают отделы, бригады, службы.

Но лукашисты должны понимать, что даже те, кто кажутся лояльными, ненавидят режим. И всех вы не уволите.

Пришло время объединиться, цехами, бригадами, отделами, предприятиями и сказать «нет» незаконным увольнениям и «нет» продажным профсоюзам, которые молча сидят, пока увольняют людей.

Мы объявляем бойкот всем новогодним мероприятиям, всем поездкам, всем мероприятиям, которые организуют профсоюзы. Пусть профсоюзы продолжают помогать мигрантам и режиму. Это прекрасный повод, чт бы написать заявление на выход из профсоюза, если вы до сих пор и этого не сделали!

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