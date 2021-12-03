Одежда и обувь в России подорожают еще на 25% 3 3.12.2021, 14:44

1,936

У производителей и поставщиков растут издержки по всем статьям.

Пережившим удар от рекордного за 6 лет роста цен на продукты российским потребителям предстоит столкнуться с инфляционной бедой еще на одном рынке повседневных товаров.

Цены на одежду и обувь прибавили 10-15% в 2021 году, а в 2022-м - рост ускорится и составит 15-25%, прогнозируют аналитики Fashion Consulting Group и подтверждают ритейлеры, опрошенные «Известиями».

У производителей и поставщиков растут издержки по всем статьям: ткань подорожала в этом году в среднем на 15%, логистические услуги - на 20%, себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7-15%.

«Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента - до 30-40% и более сдержанно, в пределах 20-25%, на бренды среднего сегмента», - предупреждает гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс.

На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, указывает она: потребители, потерявшие 10% реальных располагаемых доходов за последние 7 лет, крайне чувствительны к малейшим изменениям. Но и для низких ценовых категорий подорожание составит 10-20%.

«Действительно, рост цен неизбежен, и это связано с целым рядом глобальных макроэкономических факторов. Во-первых, с изменением мировой конъюнктуры и ростом цен на базовые виды сырья - от металла до хлопка, от которых зависит индустрия. Во-вторых, с пандемией - постоянное введение новых закрытых зон, временные локдауны и дополнительные санитарные меры влияют на всю цепочку поставок и логистику. Есть и третий фактор - ограничения, которые вводит Китай на объемы своего производства, - перечисляет Лебсак-Клейманс.

Речь идет прежде всего о провинции Гуандун - одной из главных мировых фабрик дешевого трикотажа, где осенью возник энергетический кризис, вынудивший власти экономить электричество на промпроизводстве.

Итогом может стать дефицит в некоторых категориях товаров следующим летом, считает директор модного дома Raschini Сергей Викулин.

«21 год я наблюдаю за этим рынком, за редким исключением замечается только повышение: денег становится все больше, их ценность снижается. Сейчас очень странная ситуация, потому что полтора года назад с введением ограничений очень резко сжался объем производства. Это привело буквально к дефициту во многих направлениях бизнеса», - указывает он (цитаты по «Коммерсанту»).

Подорожание одежды и обуви сулит новую головную боль россиянам, больше половины из которых, согласно Росстату, живут меньше, чем на 27 тысяч рублей в месяц.

Уже сейчас треть российского населения, согласно опросу ЦБ РФ, испытывает сложности при покупке простейших базовых товаров. По данным на ноябрь, 25% заявили, что могут позволить себе только еду, а денег на одежду и обувь уже не хватает. 9% пожаловались, что даже продукты питания покупают с трудом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».