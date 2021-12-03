Мнение: На Лукашенко накинули удавку, которую невозможно снять с шеи 3.12.2021, 14:54

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фото: anadolu agency

Судя по истеричной реакции, режим готовился, что санкционный удар будет «мягче».

Вчера вступили в силу европейские санкции, к которым присоединились Соединенные Штаты и Великобритания, пишет телеграм-канал CYNIC.

Судя по истеричной реакции режима, готовились, что удар будет "мягче".

Сразу начали все рассказывать, как начнет все развиваться, благодаря санкциям - и это еще двойные американские не вступили в силу. Санкции - это способ медленного удушения диктатур.

Так, целью "крымских санкций" для России было удушение экономического характера. "Потерянное десятилетие" - это не экономический, а политический феномен, потому что с каждым новым десятилетием "удавка" будет натягиваться, оставляя все меньшее пространство и для политического маневра.

Представьте себе столб, а на нем длинную удавку, которую невозможно снять с вашей шеи. Столб не движется, а время, а значит и вы, движетесь, но каждый шаг навстречу будущему будет все сильнее натягивать нить на горле. И поэтому единственным вариантом остается фиксация на месте.

Россия крадет пространство, но у нее крадут время. Помнится когда-то Доренко сказал, что россияне стараются овладеть пространством, пока все остальные руководят "на ходу", шагая вперед во времени. Мы становимся мобильнее, и разговоры о пространстве - это шаг назад, это какая-то советская мечта о "самой большой стране", это какие-то мальчишеские комплексы. Санкции работают на перспективу - они крадут десятилетия, увеличивая разрыв между диктатурами и демократиями.

Вот эта консервация элит на фоне развитой молодежи безусловно даст свою течь. У нас это произошло в прошлом году. Начался необратимый процесс, приостановить который ни пытками, ни репрессиями невозможно.

Диктаторов выталкивает взрывной волной от бурно развивающегося мира, и они хватаются за выступы, стреляя по народу, потому что альтернативный путь у них лишь один - в пропасть.

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