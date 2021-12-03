Как у Довлатова 1 Telegram-канал «СерпомПо»

3.12.2021, 15:05

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Мария Захарова

Почему в МИД РФ не понимают английский.

В Стокгольме, во время пресс-конференции главы МИД РФ Лаврова, представитель МИДа Захарова пыталась заставить журналистку грузинского канала «Рустави» Тамару Ницубидзе говорить с Лавровым на русском языке.

Журналист начала задавать вопрос на английском, Захарова пыталась ее прервать, убедить перейти на русский, но ее проигнорировали. Вопрос был задан на английском.

Вспоминается фрагмент из книги Сергея Довлатова «Иностранка»:

«Наш район тянется от железнодорожного полотна до синагоги. Чуть севернее — Мидоу-озеро, южнее — Квинс-бульвар. А мы — посередине.

108-я улица — наша центральная магистраль.

У нас есть русские магазины, детские сады, фотоателье и парикмахерские. Есть русское бюро путешествий. Есть русские адвокаты, писатели, врачи и торговцы недвижимостью. Есть русские гангстеры, сумасшедшие и проститутки. Есть даже русский слепой музыкант.

Местных жителей у нас считают чем-то вроде иностранцев. Если мы слышим английскую речь, то настораживаемся. В таких случаях мы убедительно просим:

— Говорите по-русски!

В результате отдельные местные жители заговорили по-нашему. Китаец из закусочной приветствует меня:

— Доброе утро, Солженицын!

(У него получается — «Солозениса».)»

Вас, Захарова, Родина учила английскому, чтобы вы умели на международных форумах легко на него переходить с русского, когда это необходимо. С Грузией отношения плохие, благодаря вам – Путину, Лаврову и прислуге. Поэтому, задали вопрос по-английски - не выеживайтесь, ДБ. Ответьте без замечаний к языку. Четко. По теме. Покажите навык владения чужеземным наречием. Переложите свой словесный мусор на язык Диккенса.

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