Витебский молокозавод остановил производство творога 2 3.12.2021, 15:13

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Причина – отсутствие сырья.

Витебский молокозавод ОАО «Молоко» снял с производства творог. Об этом корреспонденту «Белсата» сообщили представители завода.

Причины таких мер – отсутствие сырья.

Как ранее сообщал «Белсат», в витебском магазине «Гиппо» уже три недели невозможно купить продукцию местного ОАО «Молоко».

В ответ на запрос, почему так происходит, представитель «Гиппо» написала, что ситуация сложилась так из-за «дефицита сырья на внутреннем рынке и, как следствие, оптимизации со стороны производителя поставок молочной продукции в торговые объекты сети «Гиппо».

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