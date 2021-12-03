В Австрии определили имя нового канцлера 3.12.2021, 15:15

Карл Негаммер

В новом правительстве страны состоится рокировка.

Руководство правящей Австрийской народной партии (ÖVP) в пятницу единогласно избрало министра внутренних дел Карла Негаммера новым лидером партии, а значит, он станет следующим федеральным канцлером, сообщает на Der Standard.

"Сегодня меня единогласно назначили исполнительным председателем партии и одновременно кандидатом на должность федерального канцлера. Это большая честь и привилегия", — прокомментировал Негаммер.

Напомним, 2 декабря Себастиан Курц, почти два месяца назад покинувший должность канцлера из-за коррупционного расследования против него, заявил, что уходит с поста лидера партии и вообще из политики.

Александр Шалленберг, временно возглавивший канцелярию после Курца, заявил, что уйдет в отставку, как только партия определится с назначением следующего лидера. Шалленберг останется в должности главы МИД в правительстве Негаммера.

Жесткая позиция Курца по поводу иммиграции помогла партии одержать две победы на последних выборах, и Негаммер как министр внутренних дел был защитником жесткой политики Курца.

Негаммер – бывший профессиональный военный и многолетний партийный чиновник.

Президент Александр Ван дер Беллен еще должен официально принять присягу Негаммера как канцлера. Его роль лидера партии еще не подтверждена партийным съездом.

Австрийская политическая жизнь последних лет была какой угодно, только не скучной. Пять канцлеров за пять лет — это непривычно для любой страны. Особенно для той, что еще помнит 13-летнее правление Бруно Крайски и десятилетнее пребывание у власти Франца Враницки. Однако в октябре 2021 года Австрия получит уже шестого канцлера.

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