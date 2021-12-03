Кошмарный год для Владимира Базанова 4 3.12.2021, 15:26

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Владимир Базанов

Как 2021-й добавил седых волос лукашенковскому назначенцу.

У Владимира Базанова 29 ноября был день рождения. На следующий день председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) и его жену в Чехии задержала местная полиция. О дальнейшем развитии событий вы знаете. 8,5 часов в участке, твердый отказ от кофе и перекуса… Крайне неприятный для Базанова инцидент стал своего рода кульминацией кошмарного года в белорусском футболе. Zerkalo.io рассказывает о главных проблемах 2021-го в белорусском футболе, добавивших Базанову седых волос.

Слабый сильный пол

В интервью газете «Прессбол» (АБФФ является одним из акционеров издания) Базанов заявил, что жена полетела с ним на Кипр, а затем и в Чехию за свой счет, чтобы «вместе провести день рождения». Но ни слова не сказано, что там делал сам глава федерации. Помогал тренерскому штабу женской сборной? Настраивал игроков, пообещав премии? Хотел наладить контакты с кипрскими и чешскими коллегами? Может, пытался рассказать в Европе о контрпродуктивности санкций против Беларуси? Или оберегал сборную в условиях «гибридной войны» и уловок «коллективного Запада»?

К слову, на Кипре Базанов не принес удачи футболисткам. Белоруски сыграли вничью с аутсайдерами группы киприотками, хотя дома легко победили — 4:1. С четырьмя очками после трех матчей в рамках квалификации к чемпионату мира-2023 наша команда пока идет предпоследней.

От женщин перейдем к плачевным результатам вроде бы сильного пола. Молодежная сборная Беларуси в отборочном турнире к чемпионату Европы-2023 выиграла только два матча из шести, причем оба раза превзошла Лихтенштейн, у которого после семи матчей кошмарная разница забитых и пропущенных мячей — 0:41. Четыре поражения белорусов, конечно, можно назвать «достойными» (1:2 от Исландии, 0:1 от Португалии, дважды по 0:2 от Греции), но очков в копилке от этого не прибавилось.

Однако женская и молодежная сборные — это лишь ягодки. Национальная сборная завершила цикл на последнем месте в группе. Белорусы проиграли в квалификации к чемпионату мира-2022 семь матчей подряд, умудрившись побить антирекорд 1997 года. Нокаутом стало поражение от Бельгии (0:8), после которого был уволен Михаил Мархель. Но и Георгий Кондратьев пока побеждает только в «товарняках».

Оптимизировать бюджеты, перекрыть кислород

Возможно, Базанов вправе гордиться делами во внутреннем чемпионате? Давайте и тут посмотрим на факты. Речицкий «Спутник», выступавший в высшей лиге, снялся с чемпионата посреди сезона в связи с отсутствием финансов. Тем временем 14 октября на заседании исполкома зампред АБФФ Михаил Ботников предложил клубам «оптимизировать бюджеты».

Солигорский «Шахтер» выиграл золото еще 27 октября — за месяц до окончания чемпионата Беларуси. БАТЭ и минское «Динамо» до последнего тура боролись за серебро. Им в меру умений и ресурсов пытались составить конкуренцию «Гомель» и брестский «Рух». И если гомельчане действительно стали открытием чемпионата, заняв четвертое место, то «Рух» с солидным подбором исполнителей больше запомнился скандалами вокруг Александра Зайцева. В частности, босс клуба, который находится под санкциями ЕС, 18 октября объявил о выходе из исполкома федерации. Мол, «Рух» засудили в матче с минским «Динамо». Ирония судьбы: сам же Зайцев, судя по докладу Белорусского фонда спортивной солидарности, раньше влиял на судейские назначения, отправляя Базанову SMS с фамилией нужного человека.

Отсутствие «золотой» интриги — возможно, и не проблема руководства федерации. Но коль у нас АБФФ проводит чемпионат, то по логике именно Базанов и компания должны заботиться о повышении уровня турнира. Судить о нем (уровне) мы можем не только по выступлениям сборных, в которых широко представлены игроки внутреннего первенства, но и еврокубковым поединкам.

Этим летом все белорусские клубы провалились. Причем «Шахтер» не только проиграл в квалификации Лиги чемпионов крепкому болгарскому «Лудогорцу», но и вылетел из Лиги конференций, дважды уступив «Фоле» из Люксембурга. За сезон у чемпиона Беларуси, который привез БАТЭ 10 очков отрыва, было сразу три главных тренера! А специалист по работе с вратарями Денис Паречин не вошел в тренерский штаб Сергея Гуренко (второго из трех тренеров «Шахтера» в этом сезоне) из-за того, что подписал письмо против насилия и за честные выборы. По словам Паречина, ему «перекрыли кислород» министр спорта или руководство АБФФ.

Имидж ничто

Но все эти разочарования болельщиков, что наш футбол оказался на дне, так бы и оставались внутри своей «песочницы», если бы не доклад Белорусского фонда спортивной солидарности.

13 октября БФСС рассказал о многочисленных нарушениях со стороны федерации. Авторы доклада утверждали, что руководство АБФФ давило на судей, покрывало участников договорных матчей и было зависимо от Министерства спорта и лично от Александра Лукашенко (по правилам международных футбольных федераций, вмешательство государства в футбольные дела запрещено). Базанов и его ведомство попали на страницы мировой прессы.

УЕФА, правда, не спешит наказывать Беларусь. Из-за этого 30 ноября (в день задержания Базанова в Чехии) БФСС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение УЕФА не начинать дисциплинарное расследование в отношении АБФФ и ее руководства, включая Владимира Базанова, за «грубейшие нарушения основополагающих принципов и норм УЕФА». Кроме того, Фонд направил соответствующие документы в ФИФА по «бездействию УЕФА в защите прав футболистов и тренеров».

Как минимум, это значит, что белорусская федерация по-прежнему останется в фокусе международной прессы. Да и в целом про имидж после чешского инцидента с Базановым, пожалуй, не стоит и говорить.

«Лишь одно из зеркал»

Еще один аспект — договорные матчи, которые в нашем футболе никуда не делись. Вчера АБФФ сообщила, что 27-летний игрок «Сморгони» Андрей Штыгель пожизненно объявлен в белорусском футболе персоной нон грата. Он является фигурантом уголовного дела о подкупе участников и организаторов спортивных соревнований. Согласно материалам следствия, Штыгель «согласился осуществить за незаконное вознаграждение влияние на результат матча чемпионата страны по футболу 2021 года среди команд высшей лиги, но по обстоятельствам, не зависящим от него, не смог довести задуманное до конца».

Другого фигуранта дела, игрока могилевского «Днепра» Олега Чмырикова, дисквалифицировали на год и оштрафовали на 100 базовых (2900 рублей).

— Довольно наивно полагать, что в стране, где фальсифицируют выборы и посредством репрессий удерживают власть, спорт будет чистым. Белорусский футбол — лишь одно из зеркал, отображающих нашу действительность, — говорил писатель Саша Филипенко.

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