Мощная волна смыла россиянина во время шторма в Сочи: видеофакт 2 3.12.2021, 15:31

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Стихия бушевала два дня подряд.

В Сочи двое суток подряд продолжался шторм, он стал самым сильным с 2012 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе города.

Сила волны достигла семи баллов в ночь с 30 ноября на 1 декабря. «В последний раз подобное явление зафиксировано в 2012 году, тогда удар стихии пришелся на Имеретинский район», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Там отметили, что в ночь с 1 декабря на 2 декабря шторм был трехбалльным, он стихает и 3 декабря ожидается штиль.

Сильнее всего от шторма пострадали набережные Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи и набережные Лазаревского района. На пляже Свирский в центре Лазаревского подмыло берегоукрепительные сооружения.

Во время шторма россиянин решил прогуляться по пирсу в шторм и был смыт в море огромной волной. Инцидент попал на видео.

Уточняется, что ситуация произошла на пляже «Русалка». На кадрах видно, как двое мужчин идут по пирсу во время сильного шторма. В один из моментов мощная волна, обрушившаяся на буну, смыла одного из них в море.

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